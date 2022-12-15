Прохання перевізників пов'язане з тим, що Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія, Еритрея та Ємен відмовилися пропускати російські літаки через свій повітряний простір до Єгипту.

Після закриття повітряного простору Йорданії для літаків з РФ, літаючі в Єгипет російські авіакомпанії попросили Росавіацію зняти заборону на польоти через Сирію, який був введений майже десять років тому через війну в країні.

Як пише The Moscow Times, прохання перевізників пов'язане з тим, що Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія, Еритрея і Ємен відмовилися пускати в свій повітряний простір російські літаки з подвійною реєстрацією. Проблеми, зокрема, виникли у NordWind та афілійованих з нею "Ікара" і iFly.

Відзначається, що Росавіація в квітні 2013 року заборонила польоти над Сирією через повідомлення про загрозу ракетного обстрілу літака NordWind, який прямував з Єгипту в Казань. Росавіація вже звернулася в МЗС РФ з цього питання і отримала там схвалення. Однак узгодити рішення ще належить з російським Міноборони.

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Як пише видання, якщо перевізники не отримають дозвіл літати через Сирію, інших варіантів у них не буде, говорить віце-президент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін. Це призведе до "коригування цін на перельоти", вважає він. Також виникнуть складнощі з поверненням з Єгипту приблизно у 3 тисяч росіян.

Наслідки війни в Україні для російських авіакомпаній

Після початку Росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, багато країн світу запровадили жорсткі санкції проти російської цивільної авіації.

Зокрема, ціла низка країн закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній, а багато авіаперевізників світу припинили літати до Росії. Крім того, було зупинено дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній. Також виникли проблеми зі страхуванням літаків російських авіакомпаній.

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