Авіаційна влада Йорданії припинила затверджувати російським авіакомпаніям прольоти у своєму повітряному просторі до Єгипту.

Йорданія стала відмовляти російським авіакомпаніям в прольоті через свій повітряний простір, таким чином, перекривши шлях російським туристам на курорти Єгипту.

Як повідомляє Telegram-канал про російський авіаційний ринок "Авиаторщина", на даний момент кілька російських перевізників використовують йорданське небо при польотах до Єгипту через заборону літати на літаках з подвійною реєстрацією через Туреччину. Але починаючи з минулого тижня авіавлада Йорданії припинила затверджувати їм програми з прольотами в своєму повітряному просторі, розповіли виданню відразу два джерела.

Повідомиться, що першою авіакомпанією, яка зіткнулася з відмовою в прольоті, стала російська Nordwind, яка вже припинила виконувати рейси над Йорданією. Слідом за нею постраждала також російська I-Fly – їй не погодили прольоти в йорданському небі з 15 грудня 2022 року.

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За словами співрозмовника видання, авіавлада Йорданії виставила для російських авіакомпаній нову вимогу – їм тепер потрібно надати авіастрахування перед третіми особами з перестрахуванням на англійському ринку, проте така послуга зараз закрита для Росії через санкції.

Таке рішення в "Авиаторщина" пояснюють тим, що влада Йорданії не вірить у можливості російських страхових компаній, де були застраховані літаки після їхнього переведення до вітчизняного реєстру, у разі будь-якої події відшкодувати завдані збитки. Крім того, Йорданія тепер також передумала пускати в своє небо літаки російських авіакомпаній з подвійною реєстрацією.

"Таким чином, як мінімум у двох перевізників через дії Йорданії утворилися суттєві складнощі з польотами до Єгипту. Вони не можуть пролітати через Туреччину, Саудівську Аравію, а тепер і Йорданію. Крім того, для всіх російських перевізників закрита Сирія", – зазначає видання.

В результаті Nordwind, що виконувала рейси на літаках Boeing 737-800 з подвійною реєстрацією з регіонів Росії на єгипетські курорти в інтересах туроператора Pegas Touristik, була змушена скасувати всі рейси в Хургаду і Шарм-ель-Шейх. Туроператор пересаджує туристів на рейси турецької авіакомпанії Southwind з пересадкою в Антальї.

Друга авіакомпанія – i-Fly, за інформацією "Авиаторщина", не планує відмовлятися від польотів до Єгипту (рейси виконуються на літаках Airbus A330). Попередньо, з 15 грудня вона почне літати в Хургаду і Шарм-ель-Шейх за новими маршрутами в обліт Саудівської Аравії з півдня, що істотно збільшить тривалість рейсів.

Санкції проти російських авіакомпаній через війну в Україні

Після початку Росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та безліч інших країн запровадили жорсткі санкції проти РФ, які в тому числі торкнулися сектору російської цивільної авіації.

Зокрема, ЄС закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а багато авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх російських авіакомпаній.

У серпні 2022 року стало відомо, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", почали розбирати літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Восени 2022 року британська компанія Skytrax виключила всі російські авіакомпанії зі свого рейтингу найкращих авіаперевізників 2022 року, що вважається найпрестижнішим в авіаційній галузі.

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