За словами деяких пасажирів, у салоні відчувався запах горілого, а кисневі маски не подавали кисень.

Пасажири літака авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ0421 за маршрутом "Київ - Батумі" та екстрено повернувся до "Борисполя", розповідають про запах горілого в салоні, несправність кисневих масок і можливу розгерметизацію лайнера.

Один із пасажирів, Віталій Редько опублікував у Facebook відео, зняте, як вважається, на борту літака під час нештатної ситуації. У ролику видно, що в пасажирів випали кисневі маски, які тим довелося надягнути.

"Ось як це виглядало зсередини", - зазначив Редько.

Інші очевидці також повідомляли про кисневі маски та попередження про можливу розгерметизацію.

"Через 15 хвилин польоту без попередження перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно, та оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, призупинили паніку в літаку, всіх заспокоїли та запевнили, що нашому житті нічого не загрожує", - написала користувачка Тетяна Круте.

Деякі пасажири скаржилися на те, що в маски не подавався кисень, а в салоні був запах горілого.

"Skyup. Рейс PQ 421. Кисневі маски не подавали кисень, в салоні пахло горілим, після аварійної посадки нам навіть не запропонували склянку води", - розповіла користувачка Юлія Махмуді.

Це підтвердив й інший пасажир, підписаний як Ігор Тугай.

"Спочатку затримали рейс майже на годину. Потім перед зльотом незрозуміло поводився екіпаж своїм свої діями перед зльотом - то злітаємо, то зупинка. Набрали висоту й оголосили: можна розстебнути ремені. Через 5 хвилин оголосили про турбулентності. І трах-бах вискочили маски. У салоні багато стали кликати про допомогу, адже кисень не подавався. Так, треба віддати належне стюардам: вони заспокоїли панікуючих. На питання, скільки кисню, вони відповіли - на 12 хвилин, а командир екіпажу оголосив: посадка через 20 хвилин", - розповів чоловік.

"В аеропорту після прильоту як біженців закрили на нижньому поверсі, води немає, інформації нуль. Мами просять для діток води - відповідь одна: через кілька годин сядете в інший літак - там і вода, і їжа будуть", - додав він.

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У четвер, 24 червня, авіалайнер компанії SkyUp, що виконував рейс "Київ - Батумі", повернувся в київський аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту через нештатну ситуацію на борту.

Авіакомпанія вибачилася за інцидент і заявила, що причини повернення літака з'ясовують технічні фахівці.

Пасажирів пообіцяли якомога швидше відправити в Батумі іншим рейсом, а також забезпечити їжею та напоями. Однак, за словами деяких пасажирів, в аеропорту їх не забезпечували ані напоями, ані їжею, а пообіцяли надати це все вже на борту резервного літака.

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Автор: Катерина Комолова