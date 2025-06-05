Валіза жінки лише трохи перевищила норми провезення багажу, але вона знайшла вихід із ситуації.

Ірландський лоукостер Ryanair відомий одними з найсуворіших у Європі вимог до розмірів ручної поклажі пасажирів. Через це в соцмережах нерідко можна побачити скарги мандрівників на штрафи від авіакомпанії через перевищення норм багажу.

Однак 43-річна туристка Наталі Седлер, схоже, вигадала геніальний спосіб утерти носа жадібному авіаперевізнику, пише Daily Express.

Мати трьох дітей розповіла, що коли вона 20 травня 2025 року сідала на рейс із Пальма-де-Майорки до Лідс-Бредфорда, один зі співробітників попросив її покласти валізу в багажний відсік. Жінка придбала пріоритетну посадку для своєї сімейної відпустки на Балеарських островах і мала право на провезення двох предметів ручної поклажі розмірами 40x20x25 і 55x40x20 см.

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І хоча Наталі визнала, що її валіза була трохи більшою, вона відмовилася платити 70 євро за сумку, бо працівник, який звернувся до неї, був "грубий".

Тому вона попрямувала до найближчого бару біля виходу на посадку і попросила в них сміттєвий мішок. Жінка висипала в нього все зі своєї валізи, а останню залишила в аеропорту. Потім вона сіла в літак і поклала мішок на верхню полицю, поки інші пасажири аплодували.

"Вона (валіза) була буквально на ніготь ширшою, ніж потрібно, і колесо було трохи висунуте, тож я не збираюся це оскаржувати. Вона (співробітниця Ryanair) сказала: "Якщо ти не заплатиш 70 євро, то полетиш додому новим рейосом. Я відправлю рейс без тебе". Справа була не в грошах, а в принципі, тому що вона була такою грубою", – розповіла Наталі.

Також місіс Седлер заявила, що летіла на Майорку на Ryanair лише за сім днів до нещасливого рейсу з тією самою валізою і не зазнала жодних проблем. Ця абсолютно нова валіза була подарунком від її батьків, проте вона не пошкодувала, що залишила її.

"Я була дуже рада відмовитися від валізи. Це просто валіза, це не кінець світу... У мене було таке відчуття, ніби я щойно вийшла з в'язниці. Я безумовно куплю ще одну валізу, але я ще раз перевірю розміри. Я не хочу знову через це проходити... Валіза коштує всього 45 фунтів стерлінгів (близько 54 євро – ред.), тож я не збиралася платити 70 євро", – зазначила жінка.

У Ryanair водночас заявили, що залучений до інциденту працівник був із третьої сторони, однак нагадали, що пасажири зобов'язані дотримуватися правил: "Політика Ryanair щодо багажу проста: якщо сумка поміщається в наш розмірник, який більший за наші узгоджені розміри, її провозять безкоштовно. Якщо сумка не поміщається в наш розмірник, за неї стягується плата. Сумка цього пасажира перевищила допустимі розміри, і він вирішив перепакувати свої речі в іншу сумку, яка підійшла б за розміром. Є дуже просте розв'язання цієї проблеми: пасажири просто дотримуються своєї угоди при бронюванні та подорожують із сумками, що відповідають або менші за наші узгоджені розміри сумки".

За що Ryanair штрафує пасажирів

Раніше досвідчена мандрівниця на ім'я Лів закликала пасажирів "забути про валізи на колесах", якщо вони хочуть подорожувати з ними на рейсах Ryanair як з ручною поклажею. Річ у тім, що навіть якщо сама валіза відповідає необхідним нормам, її коліщатка і ручка можуть не влізти в обмежувальні рамки. У такому випадком пасажирам доведеться доплатити за багаж чималу суму.

Саме з такої причини мандрівниця з Лондона на ім'я Кей нарвалася на штраф у 75 євро. Пізніше дівчина присягнулася більше ніколи не літати на крилах Ryanair.

Тим часом, ще одній британській туристці на ім'я Рубі довелося заплатити Ryanair 60 євро за пляшку води, прикріплену до верхньої частини рюкзака, – персонал авіакомпанії вирішив, що вона перевищила дозволені норми за розміром ручної поклажі.

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