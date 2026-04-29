У Ryanair зробили оптимістичну заяву щодо дефіциту авіапалива в Європі

Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі "все менше стурбований" з приводу можливого дефіциту авіаційного палива в Європі в найближчі місяці. Про це пише Bloomberg.

За його словами, постачання палива стабілізувалися за останні три тижні, і видобуток у США, Північній Африці та Норвегії компенсує нестачу обсягів, що надходять із Близького Сходу.

"Нафтові компанії менше стурбовані. Зараз вони кажуть, що немає ризику перебоїв у постачанні до початку або середини червня", - сказав він.

Зазначається, що це зміна порівняно з ситуацією двох тижнів тому, коли найбільший європейський лоукост-перевізник заявляв, що постачальники гарантують поставки лише до середини травня.

Напередодні піку літнього туристичного сезону авіакомпанії побоюються проблем з доступністю авіаційного палива через обмеження на прохід через Ормузьку протоку, що зберігаються.

Надходять попередження про те, що запаси палива в Європі можуть вичерпатися в найближчі тижні, а з урахуванням того, що ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель, керівники авіакомпаній заявили, що перекладуть вищі витрати на пасажирів.

За словами О'Лірі, хоча бронювання на квітень і травень відбувається активно, є ознаки того, що конфлікт змушує клієнтів з обережністю бронювати рейси в період з червня по серпень:

"Ми думаємо, що багато хто чекає. Вони ще не впевнені".

Відзначається, що оптимістичний тон О'Лірі перегукується з думкою генерального директора Wizz Air Holdings Plc Йожефа Вараді, який заявив, що його авіакомпанія розраховує на наявність достатньої кількості авіаційного палива на наступний місяць.

Дефіцит авіапалива в Європі

Енергетична криза, викликана блокадою Ормузької протоки, створює значні проблеми для невеликих аеропортів Європи, які більш залежні від найменших коливань попиту на авіаперевезення.

Зростання цін на авіаційне паливо змусило авіаперевізників не тільки підвищити ціни на авіаквитки, але й скоротити значну кількість рейсів. І під "ніж" потрапили в першу чергу польоти на короткі відстані до регіональних аеропортів.

