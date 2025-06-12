Сума штрафу для мандрівників, які порушують порядок на борту, стартує від 500 фунтів стерлінгів.

На початку 2025 року стало відомо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair має намір жорстко карати пасажирів, які порушують порядок під час польотів – дійшло до судових позовів на 15 тисяч євро. Тепер же ірландський бюджетний перевізник офіційно оголосив про заходи, які будуть застосовуватися до бешкетників, пише Daily Mirror.

12 червня 2025 року Ryanair оголосив, що штраф у розмірі 500 фунтів стерлінгів (близько 590 євро або 28 тисяч гривень – ред.) тепер набрав чинності та стягуватиметься з "пасажирів, які порушують громадський порядок, чия недисциплінована поведінка призводить до висадки з літака".

При цьому в авіакомпанії попередили, що штраф може бути і вищим, але саме ця сума буде відправною точкою.

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"Пасажири очікують комфортної та безтурботної подорожі з прибуттям вчасно, без непотрібних перешкод, спричинених невеликою кількістю недисциплінованих пасажирів. Хоча це загальногалузева проблема, що зачіпає всі авіакомпанії, Ryanair прагне боротися з недисциплінованою поведінкою пасажирів в інтересах своїх пасажирів і екіпажу та продовжить переслідувати недисциплінованих пасажирів за цивільний збиток, але щонайменше тепер їм буде виписано штраф у розмірі 500 фунтів стерлінгів", – йдеться в опублікованій сьогодні вранці заяві авіакомпанії.

При цьому в Ryanair закликали інших пасажирів і членів екіпажів повідомляти про порушників за адресою електронної пошти webtravel@reachplc.com.

Війна Ryanair із буйними пасажирами

Улітку 2024 року бос Ryanair Майкл О'Лірі вимагав запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше ніж два напої в очікуванні рейсів. Таку ініціативу він пояснив тим, що останнім часом п'яні туристи, які летять на відпочинок, дедалі частіше влаштовують бійки в літаках, чим зривають рейси.

Крім того, проблеми для авіакомпаній становлять пасажири, які влаштовують розбірки за місця. Так, у липні минулого року рейс Ryanair з Агадіра (Марокко) до Лондона (Велика Британія) був змушений здійснити аварійну посадку в Марракеші після того, як між пасажирами на цьому ґрунті спалахнула масова бійка.

У березні 2025 року Ryanair ініціювала кримінальне провадження проти пасажира, який видавав себе за дипломата ООН і словесно ображав членів екіпажу під час рейсу до Іспанії.

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