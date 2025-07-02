Рішення ухвалено на тлі спроб Європарламенту зобов'язати авіакомпанії брати плату за ручну поклажу.

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair ще більше скоротить норму безкоштовного провезення ручної поклажі наприкінці жовтня 2025 року. Це рішення стало відповіддю на спробу Європейської комісії переконати авіакомпанії по всій Європі стандартизувати розміри багажу.

Як пише The Independent, наразі авіакомпанія дозволяє пасажирам безкоштовно брати на борт сумку розміром 40x25x20 см, що забезпечує об'єм 20 літрів. З початку зимового авіаційного сезону нові розміри становитимуть 40x30x15 см, що забезпечує об'єм всього 18 літрів.

Поки що Ryanair є єдиною великою авіакомпанією, яка внесе зміни через нові норми ЄС. При цьому такі нововведення вимагатимуть перекалібрування всіх вимірювачів розмірів перевізника в аеропортах. Це також означатиме, що пасажирам, у яких зараз є сумка відповідного розміру, доведеться купувати нову.

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При цьому, за даними журналістів, інші британські авіакомпанії British Airways, Jet2 і easyJet, чиї норми провезення найменшого предмета ручної поклажі наразі більші за 40x30x15 см, не заявляли про плани зменшувати ці розміри.

Видання нагадує, що депутати Європарламенту наприкінці червня 2025 року проголосували за те, щоб зобов'язати всі авіакомпанії дозволяти пасажирам брати на борт дві одиниці ручної поклажі – валізу стандартних розмірів без доплат на додачу до невеликого предмета ручної поклажі.

При цьому найпопулярніші бюджетні перевізники Європи Ryanair, easyJet і Wizz Air, які наразі дозволяють безкоштовно провозити лише один невеликий предмет ручної поклажі, рішуче виступають проти цього кроку і кажуть, що він буде нездійсненним.

Інші новини Ryanair

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2025 року ірландський лоукостер Ryanair запустив сервіс Prime, який надає учасникам ексклюзивний доступ до розпродажів і пропозицій на рейси.

У червні 2025 року авіаперевізник ввів величезні штрафи для буйних пасажирів – від 500 фунтів стерлінгів (близько 590 євро).

Крім того, з листопада 2025 року Ryanair планує відмовитися від паперових квитків. Однак багато пасажирів проти цієї ідеї – деякі навіть закликали бойкотувати авіакомпанію.

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