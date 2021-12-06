Ціна такого тесту буде коливатися в межах 11-14 доларів за одну одиницю.

У Сінгапурі біотехнологічна компанія випустила ПЛР-тест, який може визначати новий штам коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляють винахідники, набір реагентів для полімеразної ланцюгової реакції здатний виявити саме новий варіант коронавірусу, пам'ятаючи всі попередні, пише The Straits Times.

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За інформацією видання, пацієнт за допомогою цього ПЛР-тесту зможе отримати один з трьох результатів:

позитивний на COVID-19 і позитивний результат "Омікрон";

позитивний на COVID-19 і негативний на "Омікрон";

негативний як на COVID-19, так і на "Омікрон".

Зазначається, що набір реагентів для ПЛР вимагає додаткового етапу секвенування генів для підтвердження конкретного варіанту ("Омікрона"). А це буде займати додатково день, на відміну від інших типів ПЛР-тестів.

Ціна такого тесту буде коливатися в межах 11-14 доларів за одну одиницю.

Зараз компанія починає масове виробництво тестів.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що новий штам Омікрон має велику кількість мутацій, деякі з них викликають занепокоєння. А ПЛР-тест не виявляє жодного з генів нового штаму.

Мутація коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко