На свято зібралися сотні жителів та гостей міста.

Головна ялинка Нью-Йорка 1 грудня біля Рокфеллер-центру загорілася різдвяними вогнями. Церемонія зібрала сотні глядачів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН

12-тонне дерево привезли зі штату Меріленд. Висота ялинки майже 24 метри. Щоб її прикрасити, знадобилося понад 50 тисяч світлодіодів, а на верхівці світиться 400-кілограмова зірка, прикрашена трьома мільйонами кристалів Сваровські.

У рамках свята на площі пройшов концерт. Святкування тривало до ранку.

Варто відзначити, що це вже 89 церемонія запалювання різдвяної ялинки в Нью-Йорку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 листопада в столиці США Вашингтоні до новорічних свят вже прикрасили офіційну резиденцію президента країни. За традицією, це зробила перша леді США Джил Байден за допомогою сотні волонтерів.

Центральною ялинкою Білого дому стала 5-метрова ялиця в Овальному кабінеті, робочій кімнаті президента США. На головній ялинці резиденції красуються білі голуби та стрічки з назвами американських штатів

Крім того, сезон різдвяних ярмарків почнеться по-різному в містах Європи. Одна з найдавніших і найбільших європейських ярмарків вже відкрилася у французькому Страсбурзі, який ще називають столицею Різдва. Однак пускають туди лише з COVID-сертифікатом і маскою. Однак у багатьох німецьких містах різдвяні ярмарки скасували через карантинні обмеження. Закриті вони і в Чехії, а також і в Словаччині та Австрії, які ввели повний локдаун.

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Автор: Анастасія Горбачова