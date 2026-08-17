Конкурент Eurostar: компанія Річарда Бренсона запустить поїзди з Британії на материк

Virgin Trains отримав доступ до колій для нових маршрутів через тунель під Ла-Маншем.

Компанія Virgin Trains британського мільярдера Річарда Бренсона отримала доступ до колій для нових маршрутів між Лондоном та Парижем, Брюсселем та Амстердамом у 2030 році. Таким чином за кілька років вона зможе конкурувати з монополістом Eurostar на ринку залізничних перевезень між Великою Британією та материковою Європою.

Як пише The Independent, регулятор залізничного транспорту ORR повідомив, що надав компанії Бренсона дозвіл на виконання до 20 нових щоденних рейсів туди й назад через тунель під Ла-Маншем.

Угода охоплює період з 1 жовтня 2030 року по 31 грудня 2040 року.

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Це означає, що Virgin Trains подолала ще одну ключову регуляторну перешкоду на шляху до запуску міжнародних рейсів, після того, як у жовтні минулого року їй було надано доступ до спільного використання депо Eurostar Temple Mills у східному Лондоні для обслуговування та зберігання поїздів (це єдине депо, до якого можна дістатися з лінії High Speed ​​1, що пролягає між Лондоном і тунелем).

Eurostar мала монополію на пасажирські перевезення через тунель з моменту його відкриття в 1994 році. Своєю чергою сер Річард Бренсон раніше заявив, що "час покласти край цій 30-річній монополії та привнести трохи магії Virgin на маршрут через Ла-Манш".

Зокрема, він планує запускати рейси між лондонською станцією Сент-Панкрас та тими ж станціями в Парижі, Брюсселі та Амстердамі, які використовує Eurostar.

Тим часом ORR заявила, що рішення про надання доступу до колій було "важливим наступним кроком", але "ще багато роботи потрібно зробити", перш ніж нові рейси зможуть бути запущені.

Кінець монополії Eurostar на Євротунель

Як повідомляв УНІАН.Туризм, наразі міжнародна високошвидкісна залізнична служба Eurostar, що сполучає Велику Британію з Францією, Бельгією та Нідерландами, є монополістом на ринку залізничним перевезень під Ла-Маншем. Втім, таке одноосібне право на маршрут часто призводить до невдоволення пасажирів через середню якість, високі ціни та скасування рейсів.

Раніше також про плани кинути виклик Eurostar заявляла і компанія Uber. Там ставили собі за мету налагодити сполучення вже у 2029 році.

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