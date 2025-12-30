Компанія Eurostar скасувала всі рейси між Великою Британією і Європою: яка причина

Магістральна залізнична лінія закривається в час підвищеного завантаження напрямку напередодні Новорічних свят.

Міжнародний високошвидкісний залізничний сервіс Eurostar, який з'єднує Брюссель і Лондон, у вівторок скасував усі рейси через технічні проблеми в Ла-Маншському тунелі - там зникло електропостачання. Про це повідомляє видання POLITICO.

"Eurostar" закликала пасажирів не користуватися станціями, серед яких Brussels-Midi, Gare du Nord у Парижі та St Pancras у Лондоні.

"Через проблему з електропостачанням і несправний поїзд "Le Shuttle" тунель наразі закритий. На жаль, це означає, що сьогодні ми змушені призупинити всі послуги до подальшого повідомлення", - повідомила компанія у оновленні сервісу на своєму сайті.

Відео дня

"Le Shuttle" - залізничний сервіс, який перевозить транспортні засоби та пасажирів через тунель під Ла-Маншем, зазнає затримок до трьох з половиною годин, згідно з оновленням на його вебсайті.

Eurostar також закликав пасажирів не їхати до станцій, серед яких Brussels-Midi, Gare du Nord у Парижі та St Pancras у Лондоні. Британські ЗМІ повідомляли про затори перед тунельним терміналом у Фолкстоні, Англія, та станції, переповнені залишеними пасажирами в Лондоні й Парижі.

Eurostar спростував повідомлення про залишених у тунелі пасажирів потяга.

"Це поламаний шатл, який тепер було виведено з тунелю", - сказав речник компанії.

Ла-Маншевий тунель з’єднує Велику Британію з континентальною Європою. За нормальних умов поїздка з Лондонського St Pancras до Brussels-Midi займає приблизно дві години.

Транспортне сполучення в Україні

Як повідомляв сьогодні УНІАН, "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів через Коростень після російської атаки. До Коростеня з Києва поїдуть ще вісім електричок.

Згідно з повідомленням, з 30 грудня за своїм повним маршрутом курсуватиме електропоїзд №6617 Київ - Коростень. Крім того, в останній день року до Коростеня зі столиці поїдуть ще вісім електричок.

Вас також можуть зацікавити новини: