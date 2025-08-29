Послугу сподіваються запустити вже у 2029 році.

Пропозиція американської компанії Uber уже давно вийшла за межі послуг автомобільного таксі.

Серед нових ідей сервісу – послуга Uber Trains, за допомогою якої компанія планує налагодити більш зручне і доступне залізничне сполучення з Європою, ніж Eurostar, пише Euronews Trael.

Очікується, що мандрівники зможуть добиратися 10 високошвидкісними поїздами до ключових європейських міст, включно з Брюсселем, Парижем і Ліллем, через тунель під Ла-Маншем із вокзалу Стратфорд-Інтернешнл у східному Лондоні. Таким чином, на думку компанії, пасажири зможуть уникнути поспіху і натовпів на вокзалі Сент-Панкрас у центрі Лондона.

У рамках цього проєкту транспортний гігант співпрацює зі стартапом Gemini Trains, сподіваючись запустити його вже 2029 року, за умови завершення будівництва та отримання дозволів. Gemini Trains уже надіслав свої пропозиції регулятору залізниць.

Мандрівники, ймовірно, зможуть бронювати квитки на поїзд у додатку Uber.

Видання нагадує, що протягом багатьох років Eurostar домінувала на ринку перевезень через Ла-Манш, однак квитки на її поїзди були доволі дорогими навіть при бронюванні заздалегідь. Низька надійність обслуговування, реклама, що вводить в оману, численні проблеми з розкладом і затримки також сприяли тому, що залізнична компанія зіткнулася з серйозною негативною реакцією в останні роки.

Вихід Uber Trains на ринок перевезень через Ла-Манш може потенційно залучити інших учасників, а також сприяти більш конкурентоспроможним цінам і підвищенню якості обслуговування, впевнені в Gemini Trains.

"Ми вважаємо, що відкрита культура обслуговування, орієнтована на клієнта, в поєднанні з вигідними тарифами і по-справжньому інноваційними пропозиціями, допоможе вдихнути нове життя в залізничні подорожі. Ми вважаємо, що динамічний та інноваційний оператор, який пропонує змішані місця "економ" і "бізнес" за конкурентоспроможною ціною для Eurostar, має значні можливості", – йдеться на сайті компанії.

Інші незвичайні пропозиції від Uber

Як повідомляв УНІАН, восени 2024 року сервіс представив послугу Uber Safari, який пропонував туристам випробувати новий досвід сафарі в Південній Африці.

Крім того, того ж року Uber запустив одразу кілька пропозицій з водних перевезень у різних країнах Європи – від човнів у Венеції до розкішних яхт на Ібіці.

До цього сервіс також запускав послугу Uber Balloon, що пропонує туристам замовити політ на повітряній кулі в турецькій Каппадокії.

