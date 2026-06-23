Що пропонує туристам найменш відвідуваний регіон Іспанії: ви будете приємно здивовані

У той час як більша частина Іспанії бореться з надлишком туристів, переповненими курортами та стрімким зростанням цін на проживання, Ла-Ріоха пропонує простір і спокій.

Розташована в Іспанії між Країною Басків та Кастилією і Леоном, Ла-Ріоха в червні 2025 року привабила трохи більше 18 000 відвідувачів - це лише невелика частина від показників таких туристичних гігантів, як Андалусія та Каталонія. Про це пише Olive Press Newspaper.

Зазначається, що хоча там немає пляжів і популярних серед туристів пам’яток, як у конкурентів, є й інші переваги: доступне житло, всесвітньо відомі вина та якість життя, яку дедалі важче знайти.

У той час як більша частина Іспанії бореться з надлишком туристів, переповненими курортами та стрімким зростанням цін на проживання, Ла-Ріоха пропонує простір і спокій.

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Престижний регіон DOCa Rioja входить до числа найшанованіших виноробних регіонів світу, і винний туризм тут процвітає. У 2025 році виноробні Ріохи відвідали понад мільйон осіб, що принесло місцевій економіці понад 214 мільйонів євро.

Цікаво, що понад третина з них приїхала з-за кордону, причому британці та американці становили найчисленніші групи.

На відміну від Тоскани чи каліфорнійської долини Напа, Ріоха, як і раніше, пропонує відносно спокійний і доступний відпочинок на виноробнях. В околицях міста Харо відвідувачі можуть здійснити піші екскурсії деякими з найвідоміших виноробень Іспанії.

Однак Ла-Ріоха пропонує набагато більше, ніж просто виноградники.

Монастирі Сан-Мільян-де-ла-Коголья, які вважаються батьківщиною писемної іспанської мови, є одними з головних культурних пам’яток регіону.

Важливо, що через регіон також пролягає Шлях Святого Якова, який приваблює паломників і туристів цілий рік.

Для любителів активного відпочинку природний парк Сьєрра-де-Себольєра пропонує ліси, гірські стежки та захоплюючі краєвиди, далекі від переповнених прибережних курортів Іспанії.

Термальні джерела Арнедільо залишаються однією з найпотаємніших таємниць оздоровлення в країні.

Оскільки доступність житла стає дедалі серйознішою проблемою по всій Іспанії, Ла-Ріоха залишається одним із найдешевших регіонів країни. Середні ціни у травні 2026 року становили всього 1487 євро за квадратний метр - менше половини від середнього показника по країні та приблизно чверть від цін у Мадриді.

Важливо, що навіть Логроньо, столиця регіону, залишається доступним порівняно з більшістю іспанських міст. Регіональний уряд активно намагається залучити нових мешканців, пропонуючи пільги, щоб спонукати людей переїжджати до сіл, які постраждали від депопуляції.

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