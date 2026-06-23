Втекти від натовпів і спеки: найкращі місця в Європі для відпочинку у вересні 2026 року

Відпустка у вересні має цілу низку переваг.

Літо в самому розпалі, але досвідчені туристи знають: ідеальним місяцем для літньої відпустки є вересень, коли літні натовпи вже роз'їхалися, а на вулицях не так спекотно.

Експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet підібрали шість найкращих місць у Європі для відпочинку на початку осені 2026 року, а також розповіли, чим там можна зайнятися.

"У вересні літній наплив туристів у Європі спадає, і температура починає трохи знижуватися. Це ідеальний час для знайомства з усім, що може запропонувати континент, від затишних англійських селищ до блискучих турецьких узбережжь", – зазначають автори матеріалу.

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6 найкращих місць у Європі для подорожі у вересні 2026 року

1. Котсуолдс, Велика Британія: для сільського відпочинку

Хвилясті пейзажі цього регіону, що приховують у своїх ущелинах і долинах історичні міста та кам'яні селища, здавна приваблюють міських жителів, які шукають англійської ідилії. Відвідавши цей регіон у вересні, можна не тільки уникнути напливу автобусних екскурсій, а й насолодитися сільською місцевістю у всій її красі, милуючись тим, як листя починає поступово забарвлюватися в осінні кольори.

2. Істрія, Хорватія: для велопрогулянок

Цей трикутний півострів, що заглиблюється в Адріатичне море на крайньому північному заході Хорватії, рясніє спаржею, оливками та устрицями. Але найсмачніший час для дослідження Істрії – вересень, коли там збирають виноград, а трюфелі дозрівають під лісовою підстилкою. Ну а щоб із чистою совістю насолодитися всім цим, можна розігнати апетит, катаючись на велосипеді вздовж узбережжя.

3. Ла-Пальма, Іспанія: для піших прогулянок

Північно-західний форпост Канарських островів пропонує туристам одні з найвражаючих і найрізноманітніших піших маршрутів – загалом близько 1000 км пішохідних стежок. Вересень обіцяє любителям хайкінгу стабільно сонячне небо, але вже прохолоднішу погоду, а також кращий вибір житла після пікового літнього сезону.

Прізвисько "Ла Грасса" (Товстушка) дає уявлення про те, чого очікувати в Болоньї – здається, що життя тут обертається навколо їжі. У вересні погода в регіоні ще досить тепла для трапези на свіжому повітрі, що дозволяє комфортно насолодитися початком сезону найкращих осінніх продуктів: грибів, гарбузів, дичини та каштанів.

Це місце користується великою популярністю серед любителів круїзів – по водах Егейського та Середземноморського узбережжя Туреччини з Бодрума, Мармариса та Фетхіє. По дорозі вони роблять зупинки, щоб відвідати історичні місця або просто поплавати в найчистішому морі. До вересня температура (і кількість туристів) тут приємно знижуються, але вода, як і раніше, тепла.

Трансфегерашанське шосе нерідко називають найкращою дорогою у світі, й з цим важко посперечатися. Цей величний маршрут протяжністю 90 км із крутими поворотами та високими перевалами було побудовано за 4 роки за наказом диктатора Ніколае Чаушеску для забезпечення військового маршруту через гори між румунськими регіонами Трансільванія та Валахія, але зараз його дуже люблять туристи. Вересень – найкращий час для поїздки його звивистими дорогами, коли погода помірна (з жовтня по червень дорога закривається через сніг), а осінні барви підкреслюють схили пагорбів.

Інші ідеї для відпустки у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали найкращі місця в Європі для відпочинку в липні 2026 року – у піковий місяць відпусток.

Також було визначено 13 найкращих таємних місць для відпочинку в Європі цього літа – від прохолодної Норвегії до спекотної Албанії.

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