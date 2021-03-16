Свої заявки на підкорення вершини в майже дев'ять кілометрів вже подали понад 300 людей.

Найвищу гору світу Еерест відкривають для туристів уперше від початку пандемії.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, свої заявки на підкорення вершини в майже дев'ять кілометрів вже подали понад 3 сотні людей.

Місцева влада тим часом тішиться: приблизно стільки людей підіймались на Еверест в 2019 році - ще до пандемії.

Цьогоріч одним з перших підкорити вершину готується 30-річний принц Бахрейну. Представник монаршої родини вже прибув до Непалу разом із командою. Вони нині проходять тренування, і вже за кілька тижнів, коли потеплішає, вирушать у похід.

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Автор: Марина Григоренко