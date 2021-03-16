Найвищу гору світу Еерест відкривають для туристів уперше від початку пандемії.
Читайте такожГора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося
Як йдеться в сюжеті ТСН, свої заявки на підкорення вершини в майже дев'ять кілометрів вже подали понад 3 сотні людей.
Місцева влада тим часом тішиться: приблизно стільки людей підіймались на Еверест в 2019 році - ще до пандемії.
Цьогоріч одним з перших підкорити вершину готується 30-річний принц Бахрейну. Представник монаршої родини вже прибув до Непалу разом із командою. Вони нині проходять тренування, і вже за кілька тижнів, коли потеплішає, вирушать у похід.
Інші новини туризму
- Таїланд запропонує туристам провести обов'язковий карантин на яхтах
- Влада Греції з середини травня планує відкрити країну для туристів
- Туреччина змінила правила в'їзду: що нового для українських туристів
- Китай спрощує в'їзд для іноземців, які вакцинувалися його препаратами від COVID-19
- Болгарія розпочне туристичний сезон з 1 травня: хто зможе відвідати країну
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.