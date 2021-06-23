Штам коронавірусу "Дельта" у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 рази частіше – до реанімації.

В Міністерстві закордонних справ України розповіли про країни, я яких вже почався спалах штаму коронавірусу "Дельта".

Рекомендації з'явились через стрімке розповсюдження нового та більш агресивного штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Дельта".

"Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, дипломати радять утриматися від поїздок до Індії, Великої Британії, Португалії та Російської Федерації до повної стабілізації епідемічної ситуації у цих країнах.

"Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідеміологічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну", - наголосили в МЗС.

За даними Public Health England, штам коронавірусу "Дельта" у 1,6 рази агресивніший, ніж інші. Індійський різновид хвороби у 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, та у 1,5 рази частіше – до реанімації.

Вже стало відомо, що в Україні зафіксували одразу два випадки індійського різновиду коронавірусу. Штам "Дельта" знайшли у 66-річної жінки та підлітка 16 років, які приїхали з Росії. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Наразі в Україні працюють одразу 4 лабораторії, які можуть виявити штам "Дельта", але поки що у них немає тестів.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що навіть одна хвора на штам "Дельта" людина може спровокувати хвилю епідемії.

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Автор: Віталій Саєнко