Польоти будуть виконуватися по понеділках, середах і суботах.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 29 травня запускає рейси з Києва в Бодрум (Туреччина) і назад.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Потрапити на курорти південного і західного узбережжя Туреччини тепер ще зручніше. З 29 травня 2021 року авіакомпанія SkyUp відкриває рейс Київ - Бодрум - Київ", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що польоти будуть виконуватися три рази на тиждень: щопонеділка, щосереди та щосуботи.

Прес-служба також повідомила, що SkyUp здійснює рейси в Стамбул з Києва та регіонів, а з 27 травня також почне польоти з української столиці в Ізмір.

Що цьому передувало

27 квітня, компанія повідомила, що c 28 травня відновлює рейси з Києва до Одеси. Також з кінця травня авіакомпанія почне виконувати рейси до Одеси з Харкова, Львова та Запоріжжя.

Раніше у квітні авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси з Києва в столицю Албанії – Тирану.

Також у квітні Державна авіаційна служба України дозволила SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Монастір і Джербу (обидва - Туніс) і з Харкова в Монастір.

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець