Кваліфіковані легальні працівники стали мішенню для указу Трампа про громадянство.

Указ президента США Дональда Трампа про скасування громадянства за правом народження викликав хвилю судових суперечок і критику з боку федеральних судів. Деякі судді видали судові заборони на розпорядження американського лідера.

Видання The New York Times пише, що експерти в галузі права наголошують, що громадянство за правом народження не може бути скасовано виконавчим указом, подібним до того, який видав Трамп.

Скасування громадянства за правом народження потребуватиме внесення поправки до Конституції, яку має схвалити 2/3 голосів обох палат Конгресу, а потім її мають ратифікувати законодавчі органи 3/4 штатів. Трамп не домагався внесення таких змін до Конституції, але його указ і активна юридична реакція сіють сум'яття і стрес серед іммігрантів.

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Згідно з указом, у громадянстві буде відмовлено новонародженим, у яких хоча б один із батьків не є громадянином або постійним жителем США. Діти, народжені в США у людей, які порушили закон, в'їхавши в країну без дозволу, а саме перетнули південний кордон, не матимуть громадянства США.

Крім того, діти людей, які отримали візи для навчання та роботи в США протягом багатьох років, не матимуть права на автоматичне отримання громадянства.

Громадянство за правом народження вже давно вважається одним з основоположних принципів США. Його скасування для нащадків іноземних робітників може зробити роботу в країні менш привабливою, особливо для висококваліфікованих і високоосвічених людей, які затребувані багатьма компаніями.

За даними дослідницького центру Pew Research Center, у 2022 році у США працювало понад 30 мільйонів іммігрантів. Більшість, або 22,2 мільйона, були законними іммігрантами; 8,3 мільйона - нелегальними.

Трамп і його однодумці стверджують, що громадянство за правом народження спонукає людей перетинати кордон або приїжджати до США як туристів, щоб народити дітей, які можуть отримувати держдопомогу і спонсорувати своїх батьків для отримання посвідки на проживання після досягнення 21 року.

Питання мігрантів у США - останні новини

Президент США Дональд Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів. Таким чином президент виконав свою передвиборчу обіцянку про "закриття кордону в перший день" свого нового терміну.

Пізніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес США готовий ввести санкції проти тих країн, які відмовляться приймати своїх громадян, які незаконно перебувають у Штатах.

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