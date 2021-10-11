Влада королівства пішла на поступки щепленим туристам і скасувала для них карантин по приїзду.

Влада Таїланду вирішила послабити вимоги для вакцинованих туристів, що в'їжджають в країну з країн з низьким рівнем ризику поширення коронавірусу.

Про це 11 жовтня заявив у телевиступі тайський прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, про що повідомляє Reuters.

За словами міністра, від 1 листопада для громадян щонайменше 10 країн, які зробили щеплення від COVID-19, скасують обов'язковий карантин. Поки що до їхнього числа увійдуть Велика Британія, Сінгапур, Німеччина, Китай і США, але з часом список може бути розширений.

Зараз в країні визнаються лише вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

"Я знаю, що це рішення пов'язане з деяким ризиком. Майже напевно, коли ми послабимо ці обмеження, то побачимо тимчасове зростання числа серйозних випадків захворювання", - сказав Чан-Оча.

Він нагадав про руйнівний удар, який епідемія завдала по економіці Таїланду.

Читайте такожТаїланд відкриє Пхукет для вакцинованих туристів: названо дату"Я не думаю, що мільйони людей, що залежать від доходів, які вони отримують від сфер туризму, відпочинку та розваг, можуть дозволити новий удар у вигляді другого втраченого новорічного періоду", - сказав прем'єр, додавши, що, якщо в Таїланді зафіксують "Дельта"-штам вірусу, уряд готовий повернути жорсткі обмеження.

За даними тайського уряду, минулого року, коли країна була закрита для туристів, доходи від туризму впали на 82%, або приблизно $50 млрд. Цьогоріч місцева влада очікує лише 100 тис. іноземних мандрівників, тоді як до пандемії країна приймала їх 40 млн щорічно.

Крім цього, в Таїланді планують знову дозволити продаж алкоголю в ресторанах і відкрити розважальні заклади до 1 грудня.

Як вже повідомлялося, раніше цього року українських туристів в Таїланді попередили, що в деяких провінціях влада посилила карантин через COVID-19.

Автор: Станіслав Кожемякін