Обов'язкова наявність негативного тесту на COVID-19 не звільняє туристів від необхідності провести два тижні в самоізоляції після прибуття в Таїланд.

Туристи, які приїжджають в Таїланд, тепер зможуть провести обов'язковий двотижневий карантин на яхтах.

В уряді країни вважають, що це допоможе відродити туристичну галузь, а також принесе близько двох мільярдів доларів доходу яхтовому бізнесу, пише BBC.

Туристів до Таїланду наразі пускають із негативним тестом на COVID-19, але це не звільняє їх від необхідності провести два тижні в самоізоляції після прибуття в країну.

Для тих, хто не зможе орендувати окрему яхту, будуть запропоновані каюти на невеликих круїзних судах біля берегів Пхукета.

У цій програмі візьме участь близько 100 яхт. Гостям видадуть спеціальні браслети, які фіксують температуру тіла і тиск. Також вони оснащені GPS-трекерами, що виключить можливість зійти на берег завчасно.

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Дані з браслетів можуть зчитуватися наземними службами на відстані 10 кілометрів.

Раніше влада Таїланду запропонувала туристам іншу цікаву схему - карантин у гольф-клубах. Зазвичай поля для гольфу розташовані далеко від густонаселених районів, займають великі території, і клуби пропонують в оренду приватні будиночки.

Туризм є основним джерелом доходу тайської економіки і велика частина населення зайнята в туріндустрії. Заборона на польоти серйозно позначилася на їхньому фінансовому становищі.

До пандемії коронавірусу Таїланд щодня приймав 40-50 тис. осіб. Але в березні минулого року країна повністю закрила кордони й почала потроху відкриватися лише в жовтні. Але дотепер кількість туристів, які щодня прибувають до країни, обчислювалася всього лише сотнями, що вкрай мало для підтримки туріндустрії.

З квітня або травня місцева влада також планує ввести систему карантину в готелях, але так, щоб постояльці могли залишати свої номери й проводити час з комфортом. Деталі цього плану будуть оголошені пізніше.

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Автор: УНІАН