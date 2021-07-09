Українських туристів у Таїланді попередили про деякі зміни в країні. Річ у тому, що в деяких провінціях влада посилила карантин через COVID-19.
Про це повідомила прес-служба Посольства України в Таїланді в Facebook.
Карантинні заходи посилять у дев'яти провінціях.
"Інформуємо про посилення обмежувальних заходів для запобігання поширенню інфекції COVID - 19 в наступних провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон", - йдеться в повідомленні.
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При цьому зазначено, що в зазначених регіонах діятимуть такі обмеження:
- комендантська година з 21:00 до 4:00, за винятком екстрених ситуацій;
- заборона на збір більше п'яти осіб;
- заборона на роботу транспорту в період з 21:00 до 3: 00;.
- закриють громадські/розважальні заклади, які не становлять першочергової необхідності в період з 20:00 до 4:00;
- обмеження на роботу парків;
- заохочення роботи з дому;
- обмеження на поїздки між провінціями.
Українські сертифікати про вакцинацію
У травні МЗС України розпочало роботу над ув'язненням двостороння угода за визнанням національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.
Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.
З 5 липня українські Covid-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".
У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.
Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.
Крім того, українці, які отримали дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, зараз можуть відвідати 10 країн.
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