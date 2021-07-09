Обмеження посилять тільки в дев'яти провінціях країни.

Українських туристів у Таїланді попередили про деякі зміни в країні. Річ у тому, що в деяких провінціях влада посилила карантин через COVID-19.

Про це повідомила прес-служба Посольства України в Таїланді в Facebook.

Карантинні заходи посилять у дев'яти провінціях.

"Інформуємо про посилення обмежувальних заходів для запобігання поширенню інфекції COVID - 19 в наступних провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначено, що в зазначених регіонах діятимуть такі обмеження:

комендантська година з 21:00 до 4:00, за винятком екстрених ситуацій;

заборона на збір більше п'яти осіб;

заборона на роботу транспорту в період з 21:00 до 3: 00;.

закриють громадські/розважальні заклади, які не становлять першочергової необхідності в період з 20:00 до 4:00;

обмеження на роботу парків;

заохочення роботи з дому;

обмеження на поїздки між провінціями.

Українські сертифікати про вакцинацію

У травні МЗС України розпочало роботу над ув'язненням двостороння угода за визнанням національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 5 липня українські Covid-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

Крім того, українці, які отримали дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, зараз можуть відвідати 10 країн.

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Автор: Анастасія Горбачова