Зниження витрат міжнародних туристів спостерігалося ще до пандемії коронавірусу.

Влада Таїланду на тлі зниження масового туризму хоче, щоб витрати відвідуючих країну збільшилися.

Читайте такожДля порятунку економіки: прем'єр Північної Македонії запропонував легалізувати марихуану в туристичних місцяхЗа підрахунками Управління з туризму Таїланду, країні необхідно оновити свою туристичну галузь після пандемії коронавірусу, збільшивши середні витрати однієї людини майже на 30%, повідомляє kommersant з посиланням на Bangkok Post.

"Більше ніякого масового туризму. Коли ця індустрія знову стане на ноги, Таїланд не повинен бути визнаний небезпечним місцем, він повинен бути привабливим місцем, що означає, що ми забезпечимо безпеку, гігієну, екологічну стійкість, додаткові враження і зосередимося на врожайності»,— сказав глава Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн.

Зниження витрат міжнародних туристів спостерігалося ще до пандемії, додав він. Так, середні витрати знизилися з 50 тис. бат до 47 тис. бат за одну поїздку. Управління має намір збільшити їх до 62 тис. бат. На туризм припадає 12% ВВП Таїланду.

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Таїланд продовжив загальнонаціональний надзвичайний стан до 15 січня 2021 року через COVID-19. При цьому в Таїланді зафіксовані одні з найнижчих показників захворюваності та смертності від COVID-19. Інфікувалися коронавірусом близько 4 тис.осіб, померли 60.

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Автор: УНІАН