Відпочивальники дуже задоволені результатом і ефективністю бар'єрних сіток. Правда, захистити туристів від медуз з їх допомогою можна тільки на невеликій ділянці моря.

Цього року в Азовському морі спостерігається навала медуз. Багато туристів навіть не підходять до води, адже побоюються укусів цих істот. Щоб курортний сезон не опинився під загрозою зриву, власники баз відпочинок масово почали встановлювати так звані бар'єрні сітки. Вони повинні захистити прибережну зону від морських мешканців.

Відпочивальники діляться відео, в яких коментують ефективність такого методу боротьби з морською живністю.

За даними РИА Мелитополь, одну з сіток 20 липня встановили на пляжі бази "Акватика", і медузи відразу ж перестали потрапляти у воду біля берега.

Бар'єр на косі Пересип встановили і працівники бази відпочинку "Дикун". Тут була обгороджена територія 60 на 40 метрів.

Як можна помітити, в обох випадках сітка зуміла затримати тисячі медуз. На відгородженій для купання ділянці моря вода чиста. Місцеві відпочивальники дуже задоволені результатом і ефективністю такого "ноу-хау".

Однак головною проблемою подібного методу є те, що захистити від медуз можна тільки невелику ділянку моря.

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Навала медуз в Україні:

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах в Мелітопольському районі скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання числа медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

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Автор: Денис Прядко