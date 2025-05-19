Навіть деякі індійці визнають, що індійська залізниця - це справжній жах.

Американський тревел-блогер потрапив до лікарні із важкою респіраторною інфекцією після того, як здійснив 15-годинну поїздку "народним" потягом в Індії.

Чоловік на ім’я Нік Меддок розповів у своєму Instagram, що його шпиталізували по прибутті в державу Бутан після подорожі в купе третього класу з кондиціонером поїзда індійської залізниці. Це другий найнижчий клас, доступний в індійському поїзді: гірші умови – тільки у вагонах загального класу Sleeper. За його словами, можливості купити квиток у вагон вищого класу просто не було.

"Я можу визнати, що моя 15-годинна поїздка поїздом 3-го класу з кондиціонером з [міста] Варанасі до Нью-Джалпайгурі була однією з найжахливіших речей, які зі мною відбулися за 6 років подорожей", – розповів він.

Відео дня

За словами Меддока, через три дні по тому, вже в Бутані, йому поставили діагноз "важка респіраторна інфекція", яка потребує тривалого одужання.

У відео Меддок розповів, що це був перший раз, коли він потрапив до іноземної лікарні за шість років подорожей понад 120 країнами.

При цьому мандрівник не був зовсім впевнений, чи його хвороба була спричинена саме 15-годинною поїздкою потягом, чи він підхопив інфекцію у Варанасі, де провів тиждень і бачив церемонію ритуального спалення померлих вздовж річки Ганг.

Його відео стало вірусним в Індії, викликавши неоднозначну реакцію, багато користувачів не погодилися з узагальненням, яке зробив тревел-блогер щодо гігієнічних стандартів у країні.

"Більшість туристів їдуть до найбідніших і найгірших районів усіх країн Азії, а потім проголошують, що вся країна така. Це тому, що ці мандрівники не мають фінансової можливості поїхати до заможних районів, а потім скаржаться", – написав один користувач.

Деякі користувачі припустили, що респіраторне захворювання могло бути спричинене високогір'ям Бутану або низьким імунітетом мандрівника, а не подорожжю поїздом.

Однак кілька користувачів поділилися власним неприємним досвідом подорожей індійськими поїздами.

"Минулого року мені довелося їхати поїздом з Агри до Колкати у відрядження. Я, звісно, ​​взяв 2AC, не спальний вагон, але знаєте що, мене мало не госпіталізували наступного дня після приїзду до Колкати через сильну алергію та високу температуру. Навіть для індійця це було занадто. На жаль, поїзди такі гнітючі", – написав один користувач.

Інші пригоди мандрівників

Як писав УНІАН, у Таїланді турист проїхав на таксі тисячу кілометрів у неправильному напрямку. Помилка сталася через мовний бар'єр і втому туриста.

Також ми наводили історію британської мандрівниці, яка самотужки проїхала через усю Саудівську Аравію і довела, що ця країна стала значно ліберальнішою.

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