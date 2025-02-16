Помилка сталася через мовний бар'єр і втому туриста.

Французький турист проїхав майже тисячу кілометрів на таксі у неправильному напрямку. Про чудернацький інцидент, який нещодавно стався в Таїланді, розповідає Daily Mail.

22-річний турист на ім’я Жак перебував у цій країні. Він замовив таксі з Бангкока на курорт Ко Тао в провінції Сурат Тані. Француз сподівався незабаром опинитися на тропічному узбережжі, однак сталося інакше.

Стомлений турист заснув у машині, а коли прокинувся, був вкрай збентежений краєвидами навколо. Замість золотих пляжів навколо височіли гори.

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З’ясувалося, що Жак, замовляючи, неправильно вимовив Ко Тао, а через мовний бар’єр таксист не зміг його виправити. Тож замість південного курорту таксист повіз його у прямо протилежному напрямку до міста Дой Тао.

"Я прокинувся і вже був у Лампхуні поблизу Чіангмая. Я був шокований, побачивши гори замість моря", – розповів пізніше турист.

Це непорозуміння коштувала французу майже 200 доларів, не кажучи вже про втрачений час.

До того ж турист від самого початку не второпав, що таксі ніяк не довезе його до бажаного Ко Тао. Оскільки це острів, і туди потрібно плисти кораблем.

Зрештою місцеві поліцейські допомогли європейцю упоратися з тайською географією та знайшли йому транспорт назад до столиці.

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