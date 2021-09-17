На поле висадили тисячі квітів.

Один з наймасштабніших квіткових фестивалів стартував у Волинській області. Тут квітами засіяли понад три гектари поля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Всього організатори висадили 6 тисяч хризантем, 15 видів айстри, 26 сортів гладіолусів, 15 видів циній, а також декоративну капусту, соняшники, календулу, жоржини, 15 тисяч лілій, у тому числі махрові лілії, пелюстки яких нагадують троянду. Фестиваль має назву "Осінь у Волинській Голландії".

Читайте такожУ Львові відкрили пам'ятник Моцарту-молодому (фоторепортаж, відео) Відзначається, що хризантеми в цьому році ще не зацвіли, а ось декоративна капуста цвіте буйним цвітом. Тут її кілька сортів, а деякі навіть встигли спробувати зайці з сусіднього лісу.

Квиток на Квіткове поле коштує 50 гривень, а дошкільнятам і пільговикам безкоштовно. Щорічно сюди їдуть тисячі туристів.

Квіткове поле розташоване на 35-му кілометрі траси Луцьк-Ковель, біля села Свидники.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4-5 вересня у Києві проходив фестиваль сучасної поп-культури Comic Con Ukraine 2021. Учасники фестивалю були вбрані в костюми улюблених героїв коміксів, фільмів та ігор.

Автор: Анастасія Горбачова