Скільки триватиме конклав – невідомо.

26 квітня 2025 року світ попрощався з Папою Римським Франциском, тож тепер у Ватикані починається процес виборів нового глави католицької церкви.

У зв'язку з цим Ватикан закрив для відвідувачів одну зі своїх головних туристичних визначних пам'яток – Сікстинську капелу, де кардинали зберуться на конклав, щоб обрати наступного Папу, пише Associated Press.

Видання зазначає, що конклав розпочнеться після того, як завершиться дев'ятиденний період жалоби за Папою Франциском, проте вже зараз церква розпочинає підготовчі роботи до нього. Одне з ключових завдань – встановлення димоходу, де спалюватимуть бюлетені після голосування.

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Ті відвідувачі, яким вдалося потрапити до капели в неділю, 27 квітня, стали справжніми щасливчиками, оскільки невідомо, як довго триватиме конклав і як довго перлина музеїв Ватикану залишатиметься зачиненою для відвідування.

"Я думаю, нам дуже пощастило, що ми змогли виявитися останньою групою відвідувачів, які прийшли сьогодні. Знаєте, наша поїздка була б неповною, якби ми не побачили це прекрасне місце", – сказав турист зі США Сумон Хан.

Згідно з графіком, встановленим церковним законом, конклав може початися тільки після дев'ятиденної жалоби. Очікується, що він розпочнеться між 5 і 10 травня.

Тоді кардинали урочисто увійдуть до Сікстинської капели, щоб узяти участь у секретному процесі, який призведе до вибору наступного лідера католицької церкви. Очікується, що цей вибір визначить, чи продовжить наступний понтифік реформи Франциска, приділяючи особливу увагу бідним і маргіналізованим верствам населення, а також навколишньому середовищу, чи вони оберуть понтифіка, ближчого за стилем до консервативних попередників, таких як Бенедикт XVI, які зосереджувалися на доктрині.

Скільки триватиме конклав – невідомо, однак увесь цей час кардинали будуть ізольовані від зовнішнього втручання. Упродовж століть обрання Папи займало від кількох годин, днів, тижнів до іноді навіть років.

Увесь цей час світ чекатиме знаку, що наступник Франциска був нарешті обраний. Чорний дим, що йде з труби Сікстинської капели, означатиме, що вони не досягли більшості у дві третини голосів для нового Папи. Але коли він буде нарешті обраний, підніметься білий дим і задзвонять дзвони.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили, що через смерть Папи Римського і пов'язані з цим процедури та обряди в італійській столиці найближчими тижнями діятиме низка обмежень, що також вплинуть на подорожі.

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