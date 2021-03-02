Минулого року найбільше іноземців прибули до України з Молдови, Білорусі та Росії.

Протягом 2020 року на територію України офіційно в’їхали 3,3 млн іноземних громадян. Якщо порівнювати з 2019 роком, коли країну відвідало 13,7 млн іноземців, відбувся спад у 4 рази.

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Про це повідомляє прес-служба Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ). В агентстві проаналізували дані щодо перетину кордону від Укрзалізниці, Державіаслужби України, прикордонників та Міністерства інфраструктури.

Найбільше іноземних відвідувачів минулого року прибули з Молдови (понад 930 тисяч людей), Білорусі (близько 464 тисяч), Росії (понад 390 тисяч), Румунії (229 тисяч) та Туреччини (149 тисяч).

У 2020 році через пропуски на ділянках державного кордону до України сухопутним шляхом прибули понад 2,5 мільйони людей, морським – щонайменше 122 тисяч осіб, повітряним – близько 703 тисяч.

Обсяг усіх перевезень в аеропортах України у 2020 році склав 8,66 мільйонів пасажирів, що в 2,8 рази менше, ніж роком раніше.

За даними «Укрзалізниці», залізничним транспортом загалом скористалися 16,7 мільйони осіб. Це майже втричі менше, якщо порівняти з попереднім роком.

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Автор: Дмитро Захаров