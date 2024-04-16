Місцева влада вирішила ввести обмеження на короткострокову оренду житла.

Останнім часом жителі іспанських Канарських островів розгорнули кампанію з боротьби з масовим напливом туристів. Місцеві скаржаться, що через надмірний туризм їх витісняють з ринку житла, ціни зростають, а екологія погіршується.

І, схоже, місцева влада нарешті вирішила дослухатися до скарг народу. Уже цього року планується ухвалення законопроєкту, який посилить правила короткострокової оренди приватного житла на островах, наприклад, через Airbnb і Booking. Крім місцевих жителів, ці зміни лобіювали і готелі, до яких застосовується більш суворе оподаткування і правила сталого розвитку, пише Reuters.

До боротьби з незаконною короткостроковою орендою на острові вже почали залучати поліцію.

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"Ми збираємося розширити можливості поліції, щоб вони могли діяти при виявленні шахрайства в будинках", – заявила керівник відділу туризму на Канарських островах Джессіка де Леон.

Згідно з проєктом законопроєкту, новобудовам буде заборонено здавати житло короткостроково, а власникам нерухомості, які вже мають дозвіл на таку діяльність, буде надано п'ять років для виконання нових вимог, включно з отриманням дозволу сусідів.

"Перший крок – стримати зростання, другий – очистити наявні списки", – сказав директор з туризму Канарських островів Мігель Родрігес.

Канарські острови вирішили посилити свої правила після того, як останніми роками різко зросла кількість короткострокових відпусток. Це призвело до того, що, наприклад, у колишньому рибальському селищі Ель-Котільо на острові Фуертевентура для туристів зараз пропонується стільки ж місць, скільки там жителів, і дослідники побоюються, що, якщо нічого не зробити, згодом там узагалі не залишиться місцевих жителів, яких просто витіснять із доступного житла.

Згідно з офіційними даними, на семи островах архіпелагу в березні було зареєстровано рекордні 220 тисяч ліжко-місць, зданих у короткострокову оренду, що на 40% більше, ніж у 2022 році, й більше, ніж сукупне населення островів Лансароте, Ла-Гомери та Ель-Єрро.

Утім, далеко не всі згодні з новими правилами. Місцева асоціація власників заміських будинків Ascav заявила, що суворість пропонованих правил призведе до скасування 90% короткострокових пропозицій і є неконституційною. Замість цього вони запропонували запровадити податок для всіх постачальників житла для фінансування вирішення житлової проблеми.

Разом з тим, у Booking.com і Airbnb обіцяють активніше модерувати оголошення про оренду, щоб виключити незаконні пропозиції.

Інші частини Іспанії вже ухвалили аналогічні закони, але без такого акценту на правоохоронній діяльності. Зокрема, такі заходи застосовуються в Мадриді та Барселоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на іспанських Канарських островах через посуху почали вводити обмеження на споживання води.

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