Це може стати одним із найжорсткіших заходів у світі з контролю орендного житла.

Власникам квартир у Барселоні можуть назавжди заборонити здавати квартири в кімнати в короткострокову оренду.

З такою пропозицією виступила мерія міста, повідомляє Bloomberg.

Ініціативу винесуть на громадське обговорення перед голосуванням у міській раді.

Якщо пропозиція буде схвалена, квартири в Барселоні можна буде здавати тільки на термін від 30 днів і більше.

Bloomberg зазначає, що це один із найжорсткіших заходів у світі з контролю орендного житла.

Подібна заборона на оренду житла на короткий термін була введена в Каталонії влітку 2020 року. Тепер ця ініціатива може стати постійною.

"Гарантувати соціальні функції житла й уникнути перенасичення туристами, що може створити проблеми для співіснування, вплинути на ринок житла і порушити зовнішній вигляд мікрорайонів", - заявили в міській раді, мотивуючи свою ініціативу.

До того як почалася пандемія коронавірусу, туристичний потік до Барселони різко виріс, через що орендодавців звинуватили в нестачі житла і підвищенні орендної плати для місцевих жителів. Крім того, каталонці стали скаржитися на шум, що йде від туристів.

Якщо ідея влади буде схвалена, вона обмежить розміщення туристів за допомогою сервісів з короткострокової оренди, наприклад Airbnb. У компанії побоюються, що ініціатива негативно позначиться на місцевих жителях, які здають квартири.

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З 2011 року для короткострокової оренди квартир в Каталонії були потрібні ліцензії, але три роки по тому їх видачу призупинили. З 2018 року в місті діє система посвідчень особи для власників житла, яка дозволяє відстежити, чи були допущені порушення правил оренди.

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Автор: УНІАН