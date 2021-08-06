Зміни щодо правил перетину державного кордону набули чинності 5 серпня.

У Державній прикордонній службі розповіли, чи будуть винятки при перетині кордону України під час карантинних обмежень, які набрали чинності з 5 серпня, для громадян Ізраїлю під час святкування єврейського Нового року Рош га-Шана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів заступник директора департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк.

"Особливості якоїсь для громадян Ізраїлю немає. У нас однакові умови для всіх іноземців", - сказав він.

Про що йдеться

Зміни щодо правил перетину державного кордону та контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України та адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом набули чинності 5 серпня.

Читайте такожУ Чорнобильській зоні встановлять вежі для спостереження за птахамиЗокрема, згідно з ухваленими змінами, іноземцям та особам без громадянства, за виключенням окремих категорій, як і раніше, під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, що проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19, або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Для громадян, які здійснили перетин державного кордону та прибули з Росії, Індії та перебували на їх території більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів, строк самоізоляції становить 14 днів, яка розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинена раніше.

У 2021 році Рош га-Шана припадає на 6-8 вересня.

Автор: Леся Лещенко