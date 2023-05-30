За словами представника Air New Zealand, це "необхідна" ініціатива для забезпечення "безпечної та ефективної експлуатації літака".

Більше 10 тисяч пасажирів, що полетять міжнародними рейсами авіакомпанії Air New Zealand протягом червня 2023 року, попросять встати на ваги перед посадкою на рейс.

Як пише The Independent, таким чином найбільший авіаперевізник Нової Зеландії хоче провести дослідження ваги пасажирів, яке буде проводитися біля входу в залу очікування на деяких рейсах Air New Zealand, що вилітають з міжнародного аеропорту Окленда до 2 липня 2023 року.

За словами представника Air New Zealand, це "необхідна" ініціатива для забезпечення "безпечної та ефективної експлуатації літака", а також вимога Управління цивільної авіації країни.

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При цьому авіаперевізник поспішив запевнити пасажирів, які не наважуються зважуватися, та ще й разом з ручною поклажею, що їм нема про що турбуватися.

"Ми знаємо, що встати на ваги може бути непросто. Ми хочемо запевнити наших клієнтів, що ніде немає видимого дисплея. Ніхто не зможе побачити вашу вагу, навіть ми. Це абсолютно анонімно. Це просто, це добровільно, і зважуючись, ви допоможете нам безпечно і ефективно літати кожного разу", – запевнив фахівець з поліпшення контролю завантаження Air New Zealand Аластер Джеймс.

Він також пояснив, що перед кожним зльотом пілоту необхідно знати вагу і центрування завантаженого літака.

"Ми зважуємо все, що знаходиться на борту літака, від вантажу до харчування на борту та валіз в багажному відділенні. Для клієнтів, екіпажу і ручної поклажі ми використовуємо середню вагу, яку ми отримуємо в результаті подібних досліджень", – зазначив Джеймс.

При цьому наголошується, що минулого разу Air New Zealand проводила подібне дослідження в 2021 році, коли через пандемію коронавірусу зважувалися лише пасажири внутрішніх рейсів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Air New Zealand увійшла до трійки найбезпечніших авіакомпаній світу.

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