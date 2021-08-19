Вона оснащена штучним інтелектом і знає аж 33 мови, на яких розказує туристам усе, що знає про древні породи.

У Грецьких печерах запустили робота-гіда на ім'я "Персефона".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вона оснащена штучним інтелектом і знає аж 33 мови, на яких розказує туристам усе, що знає про древні породи.

Робот здатний навіть відповідати на деякі питання, щоправда, лише грецькою мовою. Супроводжувати групу "Персефона" може перші 150 метрів, а далі передає туристів гіду-людині.

Ідея створити такого екскурсовода прийшла, коли він побачив передачу по телевізору.

На створення "Персефони" пішло близько 118 тисяч євро.

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Автор: Денис Прядко