Клієнтам "Пекельної піци" запропонували так званий "План 666", який юридично зобов'язує їх включити рахунок за піцу в свій заповіт.

Новозеландська мережа піцерій Hell Pizza надала клієнтам можливість заплатити за піца після їхньої смерті.

Ресторан "Пекельна піца" запропонував своїм клієнтам у Новій Зеландії та Австралії так званий "План 666", який юридично зобов'язує їх включити рахунок за піцу в свій заповіт, пише The Washington Post.

"Це спосіб, за допомогою якого вони потенційно можуть отримати те, що по суті є безкоштовною піцою. А потім їм дійсно не потрібно турбуватися про оплату дуже-дуже-дуже довго доти, поки вони не помруть", – розповів виданню виконавчий директор Hell Pizza Бен Каммінг.

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Ідея кампанії, яку Hell Pizza назвала "Розплата після життя" (AfterLife Pay), виникла приблизно в лютому, коли постачальники послуг "купуй зараз, плати потім" почали пропонувати свої послуги ресторану. В останні роки популярність такої схеми різко зросла, даючи споживачам можливість платити за продукти місяцями або роками пізніше – часто без відсотків.

Однак Каммінг вважає, що такі послуги шкідливі та можуть призвести до того, що клієнти накопичуватимуть борги. Тому послугу AfterLife Pay він запропонував ввести для того, щоб висміяти тих, хто зловживає схемою "купуй зараз, плати потім".

"По суті, ми просто трохи виступаємо проти цього в кумедній формі. Я сумніваюся, що це затягнеться надовго", – зазначив він.

Щоб провернути цю схему, адвокат і співробітники Hell Pizza написали доповнення до заповіту, в якому від клієнтів вимагалося написати своє ім'я і вартість піци, яку вони замовили. Замовник і два свідки повинні підписати контракт.

За словами Каммінга, з тих пір, як варіант оплати був запущений 25 травня, заявки на розгляд вже подали понад 10 тисяч осіб.

Мешканка Сіднея Теріна Джослінг, яка днями подавала заявку на участь у програмі, пояснила, що на це її надихнули спогади про смерть її власного батька минулого літа.

"Пройти через його заповіт було непросто. І мені б дуже хотілося, щоб моя сім'я посміялася, коли зачитавши мій, вони зрозуміють, що їм доведеться заплатити за піцу, приготовану кілька десятиліть тому", – розповіла жінка.

Зазначається, що клієнти, які подали заявку на участь у програмі посмертних оплат, будуть відібрані випадковим чином до 17 червня. При цьому Каммінг не впевнений, як ресторан буде забезпечувати дотримання контрактів після смерті клієнтів. "Сподіваюся, це буде в далекому майбутньому", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше новозеландська авіакомпанія Air New Zealand оголосила про те, що її пасажирів будуть зважувати перед посадкою на рейс.

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