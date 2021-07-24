Крім європейських курортів, список світової спадщини поповнили культурний район Хіма в Саудівській Аравії, Кордуанський маяк у Франції, Дармштадтська колонія художників на Матільденгьое (Німеччина) і цикли фресок XIV століття в Падуї (Італія).

У список внесено Карлові Вари \ фото euromapa.net

11 європейських курортних міст внесені в список світової спадщини ЮНЕСКО. Рішення про це ухвалили на сесії організації в китайському Фучжоу.

До транснаціонального об’єкту Великі курортні міста Європи входить 11 міст, розташованих у семи європейських країнах. Зокрема, у список внесені три німецьких курорти (Бад-Емс, Баден-Баден і Бад-Кіссінген), три курортних міста Чехії (Франтішкові Лазні, Карлові Вари, Маріанські Лазні), а також австрійський Баден, бельгійський Спа, французький Віші, Монтекатіні-Терме (Італія) і Бат (Великобританія).

"Всі ці міста розвивалися навколо природних джерел мінеральної води. Вони свідчать про міжнародну європейську курортну культуру, яка розвивалася з початку XVIII століття до 1930-х років ... У сукупності ці об’єкти уособлюють значний обмін людськими цінностями і досягненнями в медицині, науці та бальнеології", – йдеться в повідомленні ЮНЕСКО.

Читайте такожЧорнобильський комплекс пропонують внести до спадщини ЮНЕСКО

Як повідомило Міністерство культури Чехії, ухвалюючи рішення щодо трьох популярних чеських санаторних міст, в ЮНЕСКО взяли до уваги "два критерії, зокрема, винятковість архітектури курортних міст і феномен оздоровчого перебування, включно з процедурами і бальнеологічними методами, які сприяють здоров’ю гостей курорту".

За повідомленням, внесення Карлових Варів, Маріанських Лазнів і Франтішкових Лазнів до світової спадщини ЮНЕСКО не тільки підтверджує їхню винятковість, але й сприятиме кращому захисту і посиленню співпраці в ділянці охорони пам’яток, бальнеологічного лікування, туристичного руху.

Крім європейських курортів, у список світової спадщини внесений також культурний район Хіма в Саудівській Аравії, який містить значну колекцію наскальних зображень, Кордуанський маяк у Франції, Дармштадтська колонія художників на Матільденгьое (Німеччина) і цикли фресок XIV століття в Падуї (Італія), передає радіо Свобода.

Список нині налічує понад 1100 пам’яток культурної і природної спадщини в 167 країнах.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла