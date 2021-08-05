Складові захисних засобів знищують корали у водах королівства.

Влада Таїланду оголосила війну сонцезахисним засобам — тим, хто буде користуватися кремами від засмаги, тепер загрожує солідний штраф.

Про це повідомляє Bangkok Post.

У Державному департаменті національних парків, дикої природи та рослин це рішення пояснюють захистом унікальної природи Королівства.

Читайте такожУкраїнцям дали рекомендації в разі відвідування Таїланду"Дослідження показали, що деякі хімічні сполуки, що містяться в сонцезахисних засобах, шкодять коралам, вони впливають на їхню репродуктивну систему і викликають їхнє знебарвлення", - говорить гендиректор департаменту Таня Нетітаммакул.

У зв'язку з цим на пляжах, що знаходяться на території морських національних парків Таїланду, заборонено користуватися сонцезахисними засобами, що містять один з чотирьох компонентів:

оксибензон;

октиноксат;

4-метилбензиліден камфори;

бутилпарабен.

У відвідувачів морських парків тепер відніматимуть заборонені засоби на вході та видаватимуть назад лише на виході.

А якщо порушники все ж пронесуть на територію і скористаються таким кремом, їм доведеться заплатити 100 тисяч бат штрафу (понад 81 тисяч гривень).

Таїланд — не перша країна, де вводять подібні заборони. Вони вже діють в тихоокеанській державі Палау та в американському штаті Гаваї.

Автор: Станислав Кожемякин