Щонайменше дев'ятеро людей у Європі померли від дикої спеки цього тижня, оскільки ця "тиха вбивця" накрила континент.
Як пише Sky News, в Італії температура до 38 °C змусила чиновників оголосити найсуворіші червоні попередження в 17 великих містах, включно з Міланом і Римом, тоді як кілька регіонів заборонили роботу на відкритому повітрі в другій половині дня.
Однак ЗМІ повідомили, що 47-річний робітник упав і помер, коли опівдні заливав бетон на автостоянці на околиці Болоньї, де також було оголошено червоний рівень небезпеки.
Двоє чоловіків, старших за 60 років, померли на пляжах Сардинії, повідомила інформаційна агенція ANSA, а в столиці Сицилії Палермо померла 53-річна жінка, яка знепритомніла під час прогулянки. Місцеві ЗМІ повідомили, що в неї було серцеве захворювання.
Видання зазначило, що хвилі тепла, які називають "тихими вбивцями" забирають життя тисячі людей на рік по всій Європі.
Згідно з дослідженням, влітку 2022 року, яке стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень, через спеку загинула 61 тис. осіб.
Голова Італійського товариства невідкладної медичної допомоги (SIMEU) доктор Алессандро Ріккарді сказав, що кількість госпіталізацій різко зросла в умовах сильної спеки.
"Ми спостерігали 10-відсоткове зростання госпіталізацій порівняно із середнім показником по країні, з деякими піками (до 20%) на Сардинії, яка наразі належить до регіонів, що найбільше постраждали від спеки", - сказав він.
Як спека впливає на організм?
Спека змушує організм працювати на межі можливостей, оскільки йому доводиться докладати зусиль, щоб перекачувати кров і підтримувати себе в прохолоді.
Напруга навантажує серце і нирки та може призвести до відмови органів, серцевого нападу і ниркової недостатності - тому тепловий удар часто погіршує наявні проблеми зі здоров'ям.
Лікарі розповіли, що тривалий вплив спеки може придушити здатність організму регулювати температуру, що призведе до зневоднення, теплового виснаження і потенційно фатального теплового удару.
Доктор Акшай Деорас з Університету Редінга попередив, що до цього слід ставитися з усією серйозністю.
Очікується, що спека в Італії залишиться і сьогодні. Наприклад, у Флоренції стовпчик термометра покаже 39 градусів за Цельсієм.
Видання зазначило, що в містах виникли проблеми з електрикою, а в селах фермери поскаржилися, що фрукти й овочі згоріли, а надої впали.
Спека в Європі
В Іспанії температури злетіли ще вище, досягнувши 46°C. Влада повідомила про кілька смертей, пов'язаних з аномальною спекою в кількох містах. Ще 300 госпіталізовано.
У Франції через спеку вершина Ейфелевої вежі залишається закритою, як і сотні шкіл.
Тим часом у Німеччині пожежники боролися з кількома лісовими пожежами в східних землях Бранденбург і Саксонія на тлі температури 40°C у деяких районах.
Саманта Берджесс, стратегічний керівник із клімату в ECMWF, сказала: "Зміна клімату робить хвилі тепла частішими й інтенсивнішими та зачіпає більші географічні райони".
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2 липня прогноз синоптика Ігоря Кибальчича вказав,що Україну накриє хвиля спеки до +38°. Синоптик прогнозував спекотну погоду майже в усій країні, але в окремих регіонах очікуються грози і короткочасне зниження температури.