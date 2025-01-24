Ніцца хоче позиціонувати себе як дорогий елітний курорт.

Мер французького міста Ніцца хоче різко обмежити кількість круїзних суден, які зупиняються в порту, аби позбутися "дешевих" туристів, які, за його словами, нічого не купують, а тільки розкидають сміття. Про це пише британська The Times.

Ніцца – дорогий курорт на Французькій Рив’єрі. Екологи давно скаржаться на надмірну кількість круїзних суден, які тут зупиняються і завдають шкоди довкіллю. Заява мера Крістіана Естрозі однак стривожила власників місцевих магазинів і ресторанів, які бояться втрати доходи.

Як зазначає The Times, Ніцца любить сприймати себе як магніт для багатих і знаменитих, а бюджетних туристів тут часто сприймають як таких, що псують атмосферу.

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Мер міста планує підписати постанову, яка забороняє суднам довжиною понад 190 метрів і місткістю понад 900 пасажирів причалювати в Ніцці та Вільфранш-сюр-Мер, що знаходяться поблизу, з наступного літа. Він переконаний, що цей крок призведе до 70-відсоткового падіння кількості круїзних туристів.

"На даний момент у нас є [кораблі], які є справжніми плавучими містами з понад 5000 пасажирів. Ці [кораблі] жодним чином не відповідають туристичній моделі, яку ми хочемо розвивати", — сказав він.

Співробітники ресторану Trastevere у Вільфранш-сюр-Мер висловили занепокоєння, оскільки кількість відвідувачів подвоїлася, коли після пандемії у місто знову почали прибувати круїзні лайнери. "Ми отримуємо англійців, американців і скандинавів. Вони багато споживають", — сказав журналістам офіціант.

Минулого року 117 круїзних кораблів стали на якір у Ніцці та ще 107 у Вільфранш-сюр-Мер.

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Також ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air запустив рейси до шести міст Європи з румунського Сібіу, який нерідко називають найкрасивішим містом країни.

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