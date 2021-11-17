За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, йдеться про країни туристичного напрямку.

Україна домовляється з сімома країнами за межами Європи для визнання українських COVID-сертифікатів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Ми зараз ведемо перемовини ще з сімома країнами, я не буду їх називати, поза межами Європи, про визнання (українських сертифікатів)", - сказав Кулеба.

Читайте такожВ МЗС розповіли, за яких умов українських туристів пускають різні країни Європи (інфографіка)Він наголосив, що ці сім країн є насамперед туристичного напрямку.

"Це популярні напрямки серед українців", – сказав Кулеба.

Також він сказав, що в Латинській Америці кілька країн визнають українські сертифікати. Робота щодо збільшення таких країн продовжується.

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Кулеба повідомив, що українські COVID-сертифікати визнаються в усіх країнах Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко