Інші 15 країн-членів Євросоюзу змінили правила, але дозволили вакцинованим українцям в'їзд з туристичною метою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що 12 країн-членів Європейського Союзу взагалі не змінювали правил в'їзду для українців після виключення України із "зеленого списку" країн, громадянам яких дозволені подорожі у час пандемії коронавірусу.

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

За його словами, 15 країн-членів Євросоюзу з 27 змінили правила в'їзду, але принципово зберегли можливість подорожей для вакцинованих українців.

"Решта – 12 країн Європейського Союзу зараз взагалі не змінили жодних правил. Тобто, усе залишилось так само як було до виключення України з "зеленого" списку. І ми зараз просимо їх: або залишити все так як є, або якщо вони все ж таки будуть змінювати правила, щоб можливість подорожей зберігалася. Можна там додаткові якісь умови запроваджувати, але щоб подорож, наприклад, без карантину для вакцинованого збереглася", – сказав Кулеба.

Зі слів Кулеби випливає, що йдеться про такі країни: Болгарія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Румунія та Словенія.

При цьому глава МЗС відзначив, що українські COVID-сертифікати визнаються в усіх країнах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше 15 країн-членів Євросоюзу зберегли можливість вакцинованим українцям подорожувати. Це Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Кіпр, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Ірландія, Словаччина, Швеція, Франція, Іспанія, Греція та Латвія.

Читайте такожВ МЗС розповіли, за яких умов українських туристів пускають різні країни Європи (інфографіка)9 листопада у Європейському Союзі оновили "зелений" список країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і виключили з нього Україну та Сінгапур.

Водночас, голова МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України у країнах Європейського Союзу докласти зусиль задля збереження відкритості кордонів для українців в Євросоюзі. В МЗС зазначають, що офіційна рекомендація Ради ЄС щодо виключення України з "зеленого списку" не означає, що українців чекає тотальне закриття кордонів Євросоюзу.

Автор: Віталій Саєнко