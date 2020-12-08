Авіасполучення повинно збільшити економічні контакти між двома країнами.

Дипломати України і Кувейту домовляються про започаткування прямого авіасполучення між країнами, що дозволить збільшити економічні контакти між двома країнами.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Дмитра Сеніка з послом Держави Кувейт в Україні Рашидом аль-Адвані.

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«Вільний рух туристичних потоків та бізнесових контактів між Україною та Кувейтом – один із пріоритетів нашого двостороннього співробітництва. Скасування нашою країною віз для громадян Кувейту стало одним із кроків у цьому напрямку», – зазначив Сенік.

Так, співрозмовники висловили зацікавленість у подальшому розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва.

Заступник міністра наголосив на готовності української сторони до проведення у Києві П’ятого засідання спільної Міжурядової комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва у 2021 році після нормалізації епідемічної ситуації.

Також Сенік підкреслив зацікавленість України у збільшенні кувейтськими партнерами інвестиційного портфоліо в українській економіці.

За даними МЗС, товарообіг між Україною та Кувейтом у 2019 році склав 42,4 млн дол. (зростання на 109% у порівнянні з 2018 роком). У січні-вересні 2020 року двосторонній товарообіг склав 31,83 млн дол. (зростання на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року).

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Автор: Віталій Саєнко