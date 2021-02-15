Українці третій день не можуть покинути острів через зламаний літак.

Майже дві сотні українських туристів, що застрягли у Занзібарі через несправність літака, повернуться на батьківщину рейсом через турецьку Анталію.

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Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо», - написав він.

Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на... Опубликовано Vladyslav Kryklii Понедельник, 15 февраля 2021 г.

Українські туристи на Занзібарі

Про те, що на Занзібарі застрягли українські туристи стало відомо сьогодні. За повідомленням прес-секретаря Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, майже 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Українці третій день не можуть покинути острів через зламаний літак.

Примітно, що серед пасажирів виявилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк та його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірусу затряла в Ухані, бо відмовилася летіти додому без свого песика.

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Автор: Дмитро Захаров