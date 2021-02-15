Майже дві сотні українських туристів, що застрягли у Занзібарі через несправність літака, повернуться на батьківщину рейсом через турецьку Анталію.
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Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
«Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо», - написав він.
Інформую по проблемі вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл вильоту на...Опубликовано Vladyslav Kryklii Понедельник, 15 февраля 2021 г.
Українські туристи на Занзібарі
- Про те, що на Занзібарі застрягли українські туристи стало відомо сьогодні. За повідомленням прес-секретаря Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, майже 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Українці третій день не можуть покинути острів через зламаний літак.
- Примітно, що серед пасажирів виявилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк та його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірусу затряла в Ухані, бо відмовилася летіти додому без свого песика.
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