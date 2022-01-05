Під час перетину кордону з цими країнами можна використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в "Дії".

Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн світу, а саме Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс і Таїланд.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Під час перетину кордону з цими країнами ви зможете використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в "Дії". Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. У 2022 році, за даними відомства, планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць.

Раніше МЗС України представило оновлену інформацію щодо країн Європи, відкритих для українських туристів станом на 30 грудня 2021 року, зважаючи на ситуацію з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Коронавірус в Україні

За минулу добу 4 січня в Україні виявлено 4 571 хворого на COVID-19, зокрема, захворіли 210 дітей та 112 медпрацівників. З коронавірусною хворобою вчора госпіталізували 1 366 осіб, померли - 273, одужали - 8 439.

Читайте такожТричі вакцинований президент Польщі вдруге захворів на COVID-19За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 682 659 осіб; одужали - 3 491 793 осіб; померли - 96 709.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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