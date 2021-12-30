Міністерство іноземних справ України представило оновлену інформацію щодо країн Європи, відкритих для українських туристів станом на 30 грудня 2021 року, зважаючи на ситуацію з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".
Оновлена інфографіка щодо умов подорожей до Європи опублікована в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.
Як бачимо, наразі для перетину кордону європейських країн у туристичних цілях, окрім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання, або їхню комбінацію.
Водночас декілька країн взагалі закрили кордони для туристів з України.
Читайте такожГреція і Франція посилюють обмеження через штам "Омікрон" (фоторепортаж, відео)При цьому слід враховувати, що частина країн Євросоюзу визнає лише чотири схвалені ЄС вакцини (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna), а частина також CoronaVac та CoviShield, які активно використовуються в Україні.
Водночас, в МЗС наголошують, що через штам COVID-19 "Омікрон" країни частіше змінюють правила в'їзду, тому перед поїздкою слід обов’язково ознайомитися з інформацією на інтерактивній мапі МЗС.
Тим часом експерти радять відкласти туристичні поїздки за кордон до стабілізації ситуації.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Євросоюзі вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів про вакцинацію з 365 до 270 днів. Зміни набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.