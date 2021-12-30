Через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" чимало європейських країн запровадили жорсткіші карантинні обмеження.

Міністерство іноземних справ України представило оновлену інформацію щодо країн Європи, відкритих для українських туристів станом на 30 грудня 2021 року, зважаючи на ситуацію з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Оновлена інфографіка щодо умов подорожей до Європи опублікована в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Як бачимо, наразі для перетину кордону європейських країн у туристичних цілях, окрім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання, або їхню комбінацію.

Водночас декілька країн взагалі закрили кордони для туристів з України.

Читайте такожГреція і Франція посилюють обмеження через штам "Омікрон" (фоторепортаж, відео)При цьому слід враховувати, що частина країн Євросоюзу визнає лише чотири схвалені ЄС вакцини (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna), а частина також CoronaVac та CoviShield, які активно використовуються в Україні.

Водночас, в МЗС наголошують, що через штам COVID-19 "Омікрон" країни частіше змінюють правила в'їзду, тому перед поїздкою слід обов’язково ознайомитися з інформацією на інтерактивній мапі МЗС.

Тим часом експерти радять відкласти туристичні поїздки за кордон до стабілізації ситуації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Євросоюзі вирішили скоротити термін дії COVID-сертифікатів про вакцинацію з 365 до 270 днів. Зміни набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.