З коронавірусною хворобою вчора госпіталізували 1 тис. 366 осіб, померли - 273.

За минулу добу в Україні виявлено 4 тис. 571 хворого на COVID-19, зокрема, захворіли 210 дітей та 112 медпрацівників.

Про це в Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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З коронавірусною хворобою вчора госпіталізували 1 тис. 366 осіб, померли-273, одужали – 8 тис. 439 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 3 млн 682 тис. 659 осіб; одужали - 3 млн 491 тис. 793 осіб; померли – 96 тис. 709. Зроблено 16 млн 865 тис. 938 ПЛР-тестів.

Бустерна доза:

5 січня 2022 року стало відомо про те, що у зв'язку з введенням обов'язкової бустерної дози вакцини проти COVID-19 в Україні відкрито онлайн-запис на додаткові щеплення.