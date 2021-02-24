Таке рішення прийнято у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в області.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 26 лютого до 12 березня у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією і введеними карантинними обмеженнями в Івано-Франківській області призупиняє продаж квитків в напрямку населених пунктів області та в зворотному напрямку.

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Відзначається, що продаж проїзних документів буде відновлено одразу після покращення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Прес-служба також повідомила, що для пасажирів, які придбали квитки раніше, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством інфраструктури розробляє механізм, який дозволить пасажирам безпечно дістатися до місць призначення.

Крім цього, «Укрзалізниця» розширює можливості для повернення квитків.

«Пасажири, які через карантинні обставини будуть змушені змінити свої плани, зможуть зручно і безпечно повернути квитки в будь-якій залізничній касі країни, при цьому їм буде відшкодована повна вартість квитка», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що повернути квитки можна протягом 30 днів, починаючи з 26 лютого.

В «Укрзалізниці» наголосили, що 24-25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом.

«У продажу є ще понад 4 тис. квитків на 15 рейсів з Івано-Франківської області і за необхідності будуть надані додаткові вагони, щоб дати можливість максимально безпечно залишити регіон тим, хто вже запланував подорож», - повідомила прес-служба.

Карантин і скасування рейсів в Україні

Раніше «Укрзалізниця» скасувала додаткові рейси потягу Київ - Івано-Франківськ, призначені до 8 березня, у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Прикарпатті і замінила їх на спеціальні рейси поїзда №120 Запоріжжя-Львів.

В Івано-Франківській області через зростання захворюваності на COVID-19 з 22 по 28 лютого посилено карантин. У регіоні діють обмеження «червоної зони». Також в Івано-Франківській області створено 16 блок-постів для запобігання поширенню COVID-19.

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Автор: Павло Степанець