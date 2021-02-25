Компанія робить це для уникнення скупчень людей в касах і запобігання неконтрольованих неорганізованих перевезень.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) поки продовжить виконувати рейси в Івано-Франківську область для вивезення пасажирів, попри припинення продажу квитків на поїзди, що прямують в область і назад.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Станом на 25 лютого «Укрзалізниця» припинила продаж квитків на поїзди, що прямують в Івано-Франківську область і назад, але не скасовує рейси в регіон, щоб безпечно вивезти пасажирів за вже придбаними квитками, уникнути скупчень людей в касах і запобігти неконтрольованим неорганізованим перевезенням", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що всі поїзди продовжують курсувати за розкладом, обмежень на висадку і посадку пасажирів з квитками поки немає.

"Укрзалізниця" уважно стежить за рішеннями органів влади та ситуацією в регіоні, і забезпечує повну і ретельну дезінфекцію всіх вагонів, що прямують через зону посиленого карантину. Дотримання масочного режиму є строго обов'язковим", - сказано в повідомленні.

Ситуація в Івано-Франківській області

"Укрзалізниця" з 26 лютого по 12 березня у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією та введеними карантинними обмеженнями в Івано-Франківській області призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів області та у зворотному напрямку. Продаж проїзних документів буде відновлено відразу після поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні.

УЗ скасувала додаткові рейси поїзда Київ -І вано-Франківськ, призначені до 8 березня, у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Прикарпатті та замінила їх на спеціальні рейси поїзда №120 Запоріжжя - Львів.

В Івано-Франківській області через зростання захворюваності COVID-19 з 22 по 28 Лютого посилено карантин. У регіоні діють обмеження "червоної зони". Також в Івано-Франківській області створено 16 блок-постів для запобігання поширенню COVID-19.

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Автор: Павло Степанець