Щеплені Коронаваком українці зможуть потрапити до Великобританії без надання негативного результату тесту на COVID-19 по прибуттю, самоізоляції і проходження тесту на COVID-19 на 8 день.

Великобританія з 22 листопада 2021 року почне пускати туристів, щеплених усіма схваленими ВООЗ вакцинами від коронавірусу, включаючи поширений в Україні китайський CoronaVac.

Про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

"З 4 години ранку в понеділок, 22 листопада, уряд визнаватиме вакцини зі списку Всесвітньої організації охорони здоров'я для використання в надзвичайних ситуаціях. Таким чином, Sinovac, Sinopharm Beijing і Covaxin будуть додані в наш список схвалених вакцин для в'їзних поїздок, що принесе користь повністю вакцинованим людям з низки країн", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, з 22 листопада щеплені Коронаваком українці зможуть потрапити до Великобританії без надання негативного результату тестування на COVID-19 по прибуттю, самоізоляції по прибуттю і проходження тесту на COVID-19 на 8 день.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacЇм залишиться тільки забронювати і оплатити до прибуття в країну проходження тесту на COVID-19 на 2 день перебування в Англії, заповнити перед приїздом до Великобританії онлайн-форму і пройти тест на COVID-19 протягом 2 днів по прибуттю в країну.

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз рішенням від 9 листопада 2021 року офіційно виключив Україну зі списку безпечних країн для подорожей, враховуючи ситуацію із захворюваністю на коронавірус в нашій країні.

Автор: Марина Григоренко