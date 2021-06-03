Раніше у Непалі призупинялося регулярне міжнародне авіасполучення.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що усі українські громадяни, які у квітні-травні застрягли в Непалі через карантинні обмеження і тимчасове закриття авіасполучення, повернулись на батьківщину.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"За сприяння посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину", - розповів речник.

За його словами, усі українські громадяни, які потребували термінового повернення в Україну, вже виїхали з Непалу.

"Нині в Непалі перебувають дещо понад 20 українців, 10 з яких перебуваються у високогірних районах. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і в разі потреби готові надати необхідне сприяння. 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Залишити країну можна на регулярних рейсах до Гуанчжоу, Дохи та Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів", - додав Ніколенко.

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Як рятували українців з Непалу

Раніше понад 100 українців не могли залишити Непал через призупинення авіасполучення у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Президент України Володимир Зеленський доручив вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

Крім того, станом на 12 травня у Непалі у чотирьох українських громадян виявлено COVID-19, а станом на 18 травня - вже у 16 українців було виявлено коронавірусну хворобу.

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Автор: Віталій Саєнко