Жити в готелі потрібно буде з вересня по жовтень. Права на відзнятий контент фотограф повинен буде передати готелю.

Готель Rangá в Ісландії шукає людину, яка протягом трьох місяців буде фотографувати і робити відеозаписи північного сяйва в обмін на безкоштовне проживання та харчування.

Rangá розташований в Хедлі - невеликому місті за півтори години їзди від Рейк'явіка. Також фотографу оплатять переліт до місця перебування.

Жити в готелі потрібно буде з вересня по жовтень. Права на відзнятий контент фотограф повинен буде передати готелю.

Претендентам потрібно заповнити анкету, яка включає питання про досвід роботи в сфері фотографії, користування соціальними мережами, попередні поїздки в Ісландію і проходження вакцинації від коронавірусу. Також фотографам слід відповісти, чому керівництву готелю варто вибрати саме їх на це місце, передає ТСН з посиланням на Travel + Leisure.

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Автор: Ірина Погоріла